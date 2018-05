Un tridente da urlo. L'arma di Klopp per battere Cristiano Ronaldo

© foto di Imago/Image Sport

Un trio da favola, contro i mostri sacri Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema. La finale di Champions League mette di fronte due reparti offensivi a dir poco atomici: Jurgen Klopp può contare su Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sario Manè. Novanta gol in tre, con l'egiziano ex Roma che rappresenta il pericolo numero uno per la retroguardia di Zinedine Zidane. Sono ben 44 le reti messe a segno dall'ex giallorosso tra tutte le competizioni, stesso numero di gol siglati da CR7. Una sfida nella sfida, quella tra il portoghese e l'egiziano, che lotteranno anche per il Pallone d'oro 2018. Proprio Salah è diventata l'alternativa più credibile al lusitano e a Leo Messi, virtualmente tagliato fuori dalla disputa a meno che non riesca a trascinare l'Argentina alla vittoria del Mondiale. Questa sera, invece, gli occhi saranno tutti su di loro: Ronaldo da una parte, Salah dall'altra. Per stabilire il Re d'Europa, con Momo che vuole spodestare il portoghese dopo tre vittorie nelle ultime quattro edizioni.

Questi i migliori marcatori delle due formazioni:

Real Madrid

Cristiano Ronaldo 44 gol (26 Liga, 15 Champions, 2 Mondiale per Club, 1 Supercoppa spagnola)

Karim Benzema 11 gol (5 Liga, 4 Champions League, 1 Supercoppa spagnola, 1 Copa del Rey)

Gareth Bale 19 gol (16 Liga, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea)