© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In estate, il Torino avrebbe fatto carte false per portarlo alla corte di Mazzarri. Ma l'Empoli, consapevole dal potenziale ancora inespresso di Rade Krunic, ha alzato il muro e trattenuto il centrocampista bosniaco classe '93. Che dopo un avvio fatto di alti e bassi ha trovato la miglior condizione, fisica e mentale, e inanellato una serie di prestazioni strappa applausi. E dopo 16 partite il suo personale score parla di 3 gol e 3 assist, la maggior parte dei quali spalmati nelle ultime 6 partite. Una crescita, quella dell'ex Cittadella, che l'Empoli aspettava da settimane e che il Torino si augurava potesse avvenire in granata. E che sicuramente non sarà passata inosservata agli addetti ai lavori. Perché di centrocampisti con le sue qualità, in Serie A, non ce ne sono così tanti. Fisicità, corsa, idee di gioco, qualità nei piedi e un buonissimo feeling con il gol lo rendono pezzo pregiato della vetrina empolese, per giugno più che per gennaio. Quando, verosimilmente, i 10 milioni su cui era stata intavolata la trattative fra Empoli e Toro l'estate scorsa potrebbero non bastare più.