Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Federico Chiesa. Sabato la Juventus giocherà a Firenze, non sarà una partita qualsiasi per il talento viola. Il presidente Rocco Commisso resiste ma a giugno la pista si può riaprire e il viola tornerà sul mercato. Intanto il patron gigliato vuole provare a blindarlo con un nuovo contratto.

L'Inter e le altre Federico ha 4 anni ancora di contratto, 1,6 all'anno più i premi. L'Inter non molla, resta viva sulle tracce di Chiesa. A Firenze i dubbi regnano atrovi, all'estero restano vive le idee e le volontà tra le altre di Bayern Monaco e Liverpool.