Una gioia attesa 4 anni: il Genoa vince il derby e si avvicina alla salvezza. Samp battuta 2-1

vedi letture

Una vittoria attesa quattro anni, dal sapore dolcissimo. Il Genoa vince la seconda finale in pochi giorni, facendo suo il Derby della Lanterna numero 120 e avvicinandosi alla salvezza: Criscito apre le marcature dal dischetto e Gabbiadini pareggia nel primo tempo, poi nella ripresa decide Lerager.

Criscito chiama, Gabbiadini risponde - Poco calcio, tanti calci. Il primo tempo si può riassumere così: nonostante uno spettacolo rivedibile, complice anche l'assenza di pubblico, il derby della Lanterna è una sfida come sempre molto sentita. Le squadre lottano in mezzo al campo con grande intensità e il gioco è molto spezzettato. Le occasioni da rete sono poche; ci provano di più i rossoblù, che vanno alla conclusione con Pandev e Biraschi senza impensierire Audero. Dall'altra parte, la Samp prova a sfruttare il momento magico delle due punte titolari scelte da Ranieri (Bonazzoli e Gabbiadini, fuori a sorpresa Quagliarella), ma la difesa del Grifone fa buona guardia. L'impressione è che la partita possa sbloccarsi solo con un episodio, che arriva puntuale: una clamorosa ingenuità di Colley - netto fallo su Pandev - regala un calcio di rigore alla squadra di Nicola, capitan Criscito non sbaglia dal dischetto. I blucerchiati fanno un po' di fatica a reagire, Perin è praticamente inoperoso. Al 33', però, arriva l'improvviso 1-1: Gabbiadini si ritrova la palla tra i piedi sul lato destro dell'area e in allungo batte Perin con un bel tiro incrociato. I padroni di casa prendono coraggio e sfiorano il 2-1: prima Bonazzoli viene murato da Romero, poi Colley, lasciato tutto solo sul secondo palo, non è deciso nel colpo di testa ravvicinato. E nel finale il Genoa segna, con Lerager, ma il VAR salva Audero - non perfetto nell'uscita - e la Samp segnalando un precedente fuorigioco di Romero.

Lerager stavolta può esultare: un gol che vale più di tre punti - Linetty e compagni rientrano in campo più decisi: un pareggio va più che bene per festeggiare l'aritmetica salvezza. I ritmi sono più bassi, anche se gli spazi aumentano a causa della stanchezza delle due squadre. Nessuno ci tiene a perdere, Ranieri prova a vincere: dentro Quagliarella, fuori un evanescente Bonazzoli. Il risultato però non cambia, perché le emozioni e le occasioni sono sempre poche. Serve il solito episodio a spezzare nuovamente l'equilibrio: Jagiello ruba palla con caparbietà a Bereszynski e serve Lerager al limite dell'area, il destro del danese sorprende Audero sul primo palo. Stavolta il gol è buono ed è pesantissimo. Perin salva il risultato con una bella parata sul tiro ravvicinato di Ramirez, poi è reattivo su un paio di palle vaganti in area. Il Genoa vince e spezza la maledizione del derby dopo quattro anni, la salvezza è più vicina.