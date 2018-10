Una manciata di minuti in due. Barça, gli scippi estivi erano necessari?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

24 luglio 2018, il Barcellona annuncia l'acquisto di Malcom dal Bordeaux. Nonostante la Roma.

3 agosto 2018, il Barcellona annuncia l'acquisto di Arturo Vidal dal Bayern Monaco. Nonostante l'Inter.

L'estate da poco conclusa è stata caratterizzata, fra le altre cose, dal doppio 'scippo' da parte dei blaugrana alle squadre italiane. La Roma aveva definito praticamente tutto col Bordeaux e con gli intermediari di Malcom, col brasiliano atteso addirittura nella Capitale per visite e firma. Ma il Barça, forte del suo prestigio, fece saltare tutto e portò il giocatore in Catalogna.

Simile la vicenda Vidal, anche se in questo caso l'Inter non era così avanti come la Roma sull'ex Bordeaux. Modric era il sogno quasi proibito, Vidal l'alternativa garantita e pronta all'uso. Ma anche in questo caso il Barça ha scombinato i piani italiani chiudendo in tempi record l'affare col Bayern Monaco.

E dopo questi flashback, ecco l'attualità. Di Vidal vi abbiamo raccontato in mattinata: in Champions due presenze da 8 minuti complessivi, 5 col PSV e 3 col Tottenham. In campionato 4 gare da subentrato, 2 da titolare (in entrambe sostituito prima del 60esimo) e una passata interamente in panchina. Di Malcom si fa presto a raccontare: mai convocato in Champions, 2 presenze in Liga da 25 minuti complessivi, 6 col Valladolid e 19 col Leganes.

Numeri per certi versi impietosi che hanno acceso i riflettori sui diretti interessati. E sul loro nascente malumore.

E alla luce di questa situazione, viene proprio da chiederselo: caro Barça, erano proprio necessari questi due scippi estivi a Roma e Inter?