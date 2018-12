Una manovra a tratti prevedibile. Maran a lavoro per sostituire il Pata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il grave infortunio di Lucas Castro, come prevedibile, sta creando non pochi problemi al Cagliari di Rolando Maran. Un giocatore del genere, con quelle specifiche caratteristiche, è difficilmente sostituibile sebbene in rosa ci siano calciatori che hanno nel proprio bagaglio il ruolo di trequartista. Contro il Torino era toccato a Ionita avanzare di qualche metro, oggi contro il Frosinone si è invece piazzato Joao Pedro alle spalle della coppia Pavoletti-Sau. Con scarsi risultati, almeno nel primo tempo. Ma per garantire il contributo dell'argentino serve qualcosa in più e proprio su questo lavorerà nei prossimi giorni il tecnico sardo. Dopo un avvio non proprio positivo infatti El Pata aveva preso in mano le redini della manovra sarda interpretando al meglio, nelle ultime 5 giornate prima dell'infortunio, il ruolo di congiungimento fra centrocampo e attacco. Per il momento mister Maran ha proseguito sulla strada del 4-3-1-2. Ma non è escluso che nelle prossime partite possa esserci un cambio di modulo o, quantomeno, di sviluppo della manovra offensiva.