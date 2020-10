Una Sampdoria da applausi travolge la Lazio: a Marassi finisce 3-0 per i blucerchiati

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria che al "Ferraris" travolge 3-0 la Lazio di Simone Inzaghi che nelle ultime tre gare ha raccolto solamente un punto.

Le scelte dei mister - Simone Inzaghi schiera il 3-5-1-1 con Correa alle spalle di Felipe Caicedo mentre in mediana ci saranno Milikovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Le corsie laterali saranno invece percorse da Parolo e Djavan Anderson con Patric, Acerbi e Hoedt a protezione della porta difesa da Strakosha. Nel 4-4-1-1 di Claudio Ranieri troviamo Audero in porta, Bereszynski, Tonelli, Yoshida e Augello in difesa. A centrocampo, con Adrien Silva in panchina, ci saranno Ekdal e Thorsby con Candreva e Jankto sulle fasce. In attacco Quagliarella è innescato da Gaston Ramirez.

Inizio bloccato - Dopo una partenza di chiara marca blucerchiata, al 18’ Tonelli consegna il pallone sui piedi di Luis Alberto che serve subito l’inserimento centrale di Correa ma il difensore della Sampdoria è abile a rientrare proteggendo l’uscita di Audero che salva tutto. La squadra di Claudio Ranieri si fa preferire ma manca nell’ultimo passaggio come al 25 quando Ekdal riceve da Candreva dopo una bella azione ma il suo velo per Quagliarella è facile preda della retroguardia biancoceleste.

Uno-due Quagliarella-Augello - Alla mezzora Caicedo si trova a tu per tu con Audero, lo aggira ma l’estremo difensore di casa riesce ad arrivare sul pallone. Il gioco è fermo per una posizione irregolare dell’attaccante della Lazio che però non toglie nulla al bel gesto del numero 1 di casa. Due minuti più tardi la Sampdoria sblocca il risultato con Augello che scappa via sulla sinistra a Parolo e pennella un pallone per la testa di Quagliarella, abile a superare di testa Strakosha. A cinque minuti dalla conclusione del primo tempo, su sviluppi di un corner, Augello calcia dalla distanza infilando il pallone nell’angolino dove Strakosha non può arrivare.

La Lazio spinge ma non punge - La Lazio spinge di più con l’ingresso di due nuovi esterni - Fares e Marusic per Anderson e Parolo - e prova a rendersi pericolosa dalle parti di Audero senza però creare problemi alla porta di Audero. Al 24’ una bella combinazione fra Muriqi e Correa porta quest’ultimo all’interno dell’area di rigore ma il suo diagonale si spegne sul fondo di un soffio. Al 27’ la formazione di Simone Inzaghi sfiora ancora la rete del 2-1 con una conclusione dalla distanza di Milinkovic-Savic ma il pallone termina a lato.

Tris Damsgaard - Alla mezzora arriva il tris della Sampdoria con Damsgaard, abile a sfruttare al meglio un assist di Verre dopo uno svarione di Patric. Alla mezzora Patric combina la frittata perdendo un pallone in area di rigore servendo Verre: il centrocampista ex Hellas è abile a servire a rimorchio per il gol di Damsgaard. Al 36’ Strakosha salva la sua squadra dal tracollo: l’estremo difensore biancoceleste si supera prima su Damsgaard e poi sulla ribattuta di Keita Balde, entrato per l’applauditissimo Quagliarella. Nel finale ci prova Verre dalla distanza ma il suo tiro deviato trova la presa sicura di Strakosha.

