Under 21 in doppio vantaggio al 45', la Tunisia soffre in velocità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina con il doppio vantaggio azzurro la prima frazione delll'amichevole di Vicenza tra Under 21 di Italia e Tunisia, dopo un paio di minuti di recupero per l'infortunio occorso al portiere ospite. Inizio di gara su buoni ritmi, ma l'Italia fa terribilmente fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Yeferni, anche per il poco feeling tra gli attaccanti schierati in campo da Di Biagio. Kean si muove molto ma conclude poco, così la prima vera emozione in area ospite la crea Mandragora, con un bell'inserimento centrale premiato da Orsolini, ma la conclusione del capitano azzurro è troppo prevedibile e centrale. Tutto tranquillo dalle parti di Audero, con Romagna-Bastoni che fanno buona guardia.

BUM BUM KEAN - Le reti arrivano nel finale di tempo: gran combinazione a destra tra Orsolini e Calabria, quest'ultimo sempre più continuo nelle sue avanzate, la difesa ospite sbaglia il piazzamento sul cross lasciando libero Parigini, che non stoppa neanche e di testa porta in vantaggio gli azzurrini al minuto 34. Raddoppio che non tarda, stavolta su calcio di rigore per fallo su Bastoni in seguito a corner. Dal dischetto è freddissimo Kean, alla sua prima realizzazione con la maglia degli Azzurrini, alla seconda presenza.