L'Italia Under-21 di Gigi Di Biagio si rialza dopo la batosta in Slovacchia e si riscatta parzialmente, vincendo 3-1 contro l'Albania nell'amichevole disputata a Cagliari. Partita gradevole nel primo tempo, con qualche buona trama costruita dagli azzurrini e sbloccata al 27' da Federico Dimarco, che si inserisce in area di rigore e batte Selmani con un pregevole diagonale. Pochi minuti dopo paura per Patrick Cutrone: l'attaccante del Milan si accascia dolorante dopo aver tentato una conclusione in scivolata. Per lui un leggero trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nella ripresa calma piatta, ma nel finale succede di tutto: gli ospiti pareggiano al 90' grazie a Vrioni, che batte Audero con una conclusione a giro; poi arriva la reazione di ragazzi di Di Biagio, capaci di segnare due reti nel recupero, con Murgia e Parigini.