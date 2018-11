Under 21, Italia-Germania: tornano Orsolini e Locatelli dal primo minuto

Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

Dopo la fortissima Inghilterra, l'Italia Under 21 non abbassa certo il mirino: oggi a Reggio Emilia c'è infatti la Germania Campione d'Europa, che ha cambiato tanto ma rimane comunque ricchissima di talento e di giocatori militanti in Bundesliga. Guardando in casa nostra, Di Biagio conferma il 4-3-3 e, senza Mancini e Kean, rilancia Orsolini titolare al fianco di Cutrone e Parigini. A centrocampo la novità è Locatelli, che torna in cabina di regia, mentre dietro tocca ancora a Calabresi il presidio della fascia destra. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

ITALIA U21 (4-3-3): Audero; Calabresi, Bastoni, Romagna, Pezzella; Mandragora (C), Locatelli, Zaniolo; Orsolini, Cutrone, Parigini.

A disposizione: Plizzari (GK), Valzania, Dickmann, Verde, Castrovilli, Depaoli, Bonifazi, Scuffet (GK), Murgia, Pessina, La Gumina.

Allenatore: Di Biagio.

GERMANIA U21 (4-3-3): Nübel; Henrichs, Uduokhai, Baumgartl, Klostermann; Dahoud, Neuhaus, Eggestein, Waldschmidt, Serra, Richter.

A disposizione: Körber (GK), Anton, Öztunali, Sabiri, Knöll, Mittelstadt, Ochs, Serdar, Koch, Stenzel, Brodersen (GK).

Allenatore: Kuntz.