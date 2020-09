Under 21, le formazioni ufficiali di Svezia-Italia: Cutrone con Pinamonti in attacco

L'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato torna in campo a Kalmar, in Svezia, nella sesta gara di qualificazioni agli Europei del prossimo anno in Ungheria e Slovenia. Gli azzurrini, reduci dal successo per 2-1 nell'amichevole contro la Slovenia, primo test dopo lo stop per la pandemia di Coronavirus, cercano punti preziosi per il pass.

Seconda in classifica con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio, 15 gol realizzati e nessuno subito) e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, che però ha disputato due gare in più, l’Italia affronta una Svezia ferma a quota 6 punti dopo 5 gare e reduce dalla sconfitta di misura (1-0) nella sfida con l’Islanda disputata venerdì a Reykjavik (si qualificano agli Europei 2021 le prime di ogni girone e 5 seconde su 9).

Di seguito le formazioni ufficiali:

Svezia (4-4-2): Dahlberg; Bejmo, Isherwood, Henriksson, Kahl; Bengtsson, Erlingmark, Ingelsson, Karlsson; Irandust, Almqvist. All.: Nilsson.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Del Prato, Gabbia, Pellegrini; Maleh, Carraro, Zanellato; Sottil, Pinamonti, Cutrone. All.: Nicolato.

Arbitro: Luis Godinho (Portogallo)