Under 21 viva ma con le polveri bagnate. Bene Locatelli e Parigini

© foto di NewsPix/Image Sport

Termina senza reti il primo tempo della sfida tra le Under 21 di Italia e Belgio, in corso alla Dacia Arena di Udine. Rispetto alle attese, nella formazione azzurra scelta da Di Biagio Kean gioca largo a sinistra mentre Adjapong fa traslocare Calabria sulla corsia mancina, piazzandosi a destra. Il centravanti è Vido, già autore di 4 gol in 7 presenze con il Perugia e dunque con tanti minuti nelle gambe da mettere a disposizione della formazione azzurra. Scuffet, a casa sua, si riprende il posto da titolare in luogo di Audero.

UN TEMPO AZZURRO - Italia che si fa preferire sul piano del gioco, soprattutto sulla corsia destra, dove Parigini e Adjapong combinano bene e spesso fanno il vuoto. La migliore occasione del primo tempo la crea propria il laterale del Sassuolo, tra i migliori con il compagno Locarelli, grazie a una galoppata furiosa che si conclude con un assist puntuale per l'accorrente Vido: De Wolf manda in angolo anticipando l'attaccante. La risposta del Belgio è più casuale che cercata: bell'affondo di Ngoy a sinistra, cross deviato che si impenna e tocca il palo, prima di essere allontanato dalla difesa azzurra. Gli azzurrini hanno anche una bella occasione con Murgia, che colpisce male però di testa da ottima posizione.