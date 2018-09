United ko e Pogba punito da Mou, le prime pagine dei giornali inglesi

© foto di Lazzerini

E' clamorosa la disfatta del Manchester United nella Carabao Cup. I red devils sono stati eliminati all'Old Trafford dal Derby County, formazione che milita in Championship, ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei 90' di gioco. Ma in casa United fa rumore anche la polemica tra José Mourinho e Paul Pogba, lasciato fuori ieri per la sfida di coppa, e al quale lo Special One ha detto che non sarà mai più il capitano dei red devils. "E' la fine di Paul", titola il Sun Sport mentre il Daily Star scrive in prima pagina: "Pogba non sarà più capitano". "United in crisi, Pogba punito" scrive il The Guardian, il Daily Mail titola: "La crisi di Pogba, non sarà capitano e chiede di andare via". Intanto il nome del francese resta sul taccuino della Juventus, che potrebbe pensare al centrocampista già per il mese di gennaio.