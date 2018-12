United-Mou, storia di alti e bassi. Ma sono arrivati comunque 3 tituli

© foto di Imago/Image Sport

"Mourinho è semplicemente il miglior manager in circolazione". Firmato Ed Woodward, vice-presidente facente funzioni dello United, nel giorno dell'annuncio dell'arrivo dello Special One a Old Trafford. Era il 27 maggio del 2016. Oggi, due anni e mezzo dopo, ecco l'esonero dello Special One con un comunicato tanto stringato quanto freddo: "Il club vuole ringraziare Jose per il lavoro svolto durante il suo periodo al Manchester United e gli augura i migliori successi in futuro".

Nel mezzo, due stagioni e mezzo fra alti e bassi, un buon numero di trofei e tanti acquisti multimilionari: in totale sono 142 le partite dello United con Mourinho in panchina, di cui 84 vittorie, 26 sconfitte e 32 pareggi. Tre invece i successi, tutti arrivati nella stagione 2016/2017: una Coppa di Lega, un Community Shield e soprattutto l'Europa League vinta contro l'Ajax nella finale di Stoccolma.