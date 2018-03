United, Mourinho: "Vittoria meritata, non ricordo parate di De Gea"

Risultato finale: Manchester United-Liverpool 2-1

Scacco matto a Jurgen Klopp di José Mourinho, che ai microfoni di Sky Sports commenta così il 2-1 rifilato dal suo Manchester United al Liverpool a Old Trafford: "Credo sia una vittoria meritata. Il primo tempo è stato tutto di marca United, il secondo tempo, invece, ha prevalso il Liverpool. Ma, a mio avviso, la nostra prima frazione è stata contrassegnata da gol e occasioni, e non so cosa sarebbe successo se Mata avesse segnato quel gol fantastico che ci avrebbe portato sul 3-0. Nei secondi 45 minuti, a mio avviso, il Liverpool ha controllato il possesso palla, mentre noi abbiamo controllato la gara senza averlo; non ricordo salvataggi straordinari di David (De Gea ndr) e anche dopo il 2-1 siamo sempre stati in controllo, anche sulle palle inattive".