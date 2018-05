Uva: "Balotelli capitano? Scelto da Mancini"

Dg Figc,"potremmo avere due atleti di colore tra due nazionali"

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Sarà una scelta del ct, Roberto Mancini. Potrebbe essere un'idea, però è giusto che sia una scelta dell'allenatore perché comunque deve avere una simbologia anche tecnica non solo sociale". Il direttore generale della Figc, Michele Uva, commenta così l'ipotesi di un Mario Balotelli capitano azzurro, intervenendo a 'Tutti convocati' su Radio 24. "Potremmo avere forse per la prima volta due atleti di colore con la fascia di capitano dell'Italia (Nazionale maggiore e Nazionale femminile ndr) - sottolinea ancora Uva -. Per me è talmente normale che quasi non ho parole su questo argomento perché dico... che cosa vi dico, poi purtroppo i balordi esistono. Il calcio è anche un attrattore dei mali del Paese però probabilmente abbiamo anche la responsabilità di far sentire queste cose come fattori normali di un Paese normale".