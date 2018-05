Uva: "Felici per Mancini ct. È motivato e ha tanta voglia di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Michele Uva, vice presidente della UEFA e direttore generale della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Europa League di questa sera: "Il rammarico è che non ci siano squadre italiane, avevamo le qualità per arrivare fino a Lione. Il vento però è cambiato e le varie formazioni stanno onorando l'impegno diversamente rispetto al passato. Mancini? Siamo contenti, abbiamo rispettato i tempi e siamo soddisfatti. Abbiamo fatto molte valutazioni e credo che alla fine sia stata trovata la giusta soluzione. Serviva un uomo entusiasta e alla fine ci siamo trovati su tutto. Stanno arrivando giovani importanti. Balotelli? Ci penseranno Mancini, Oriali e Costacurta. Se sarà convocato si adatterà ai principi della Nazionale. Il VAR nelle coppe europee? Ne stiamo parlando ed è un argomento sempre all'ordine del giorno. Il percorso è iniziato e non si può tornare indietro. Gli arbitri devono però essere preparati e quando lo saranno il sistema sarà introdotto. Vedremo però a breve la tecnologia anche in Champions e in Europa League".