© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vicepresidente UEFA, ai microfoni di Radio Rai parla della riforma della Serie A e l'eventuale riduzione a 18 squadre: "È sempre stata nell'agenda di tutti i presidenti e spero che lo sia anche in quella di Gravina. Non so se la soluzione migliore sia la riduzione della Serie A a 18 squadre. Dev'esserci una riforma strutturale tenendo conto sull'impatto finanziario. Ma penso che i tempi siano maturi ma per modificare le cose servono i tre quarti dei voti a favore".