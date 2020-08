Vaciago su Tuttosport: "Andrea Pirlo non è una scommessa, ma una scelta"

Il collega di Tuttosport Guido Vaciago ha commentato in prima pagina l'ingaggio di Andrea Pirlo da parte della Juventus: "Andrea Pirlo non è una scommessa, ma una scelta. Chi l’ha presa conosce l’uomo, il suo modo di pensare, di vedere il calcio e di essere juventino. Nessuno, nemmeno Andrea Agnelli che lo ha fortemente voluto, può sapere esattamente che allenatore sarà, ma Pirlo sa esattamente cosa andrà a fare e dove lo andrà a fare". "Qualsiasi scelta comporta dei rischi - conclude - qualsiasi scelta può essere una scommessa. Questa in più ha fascino e profuma di futuro. Non è poco.".