Vagiannidis: "Mi voleva anche Guardiola ma l'offerta dell'Inter ha cancellato ogni dubbio"

vedi letture

Georgios Vagiannidis, nuovo esterno acquistato a parametro zero dall'Inter dopo l'esperienza al Panathinaikos, ha parlato a SempreInter.com: "I miei agenti mi hanno parlato di questa possibilità dopo il lockdown in Grecia, da un momento all'altro mi sono ritrovato a trattare l'arrivo all'Inter". Poi sul contratto: "Ho firmato per quattro anni e non ho idea se ci sia una clausola, non mi interessa". Molte squadre internazionali come il Man City e il Monaco si sono interessate al greco che però quando si è palesata l'Inter ha perso ogni dubbio sul proprio futuro. La Serie A è sempre stata in cima alla lista dei miei desideri".