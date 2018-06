Valencia, dirigenza in Italia: sul tavolo il futuro di Cancelo e Zaza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Ondadeportiva, la dirigenza del Valencia è oggi a Milano per parlare di due operazioni. Tra i nomi Joao Cancelo, sul quale c'è con forza la Juventus e che l'Inter non riscatterà entro il 30 giugno. Longoria e Alemany tratteranno anche il futuro di Simone Zaza, che ha numerose richieste in Serie A. Sky Sport, intanto, fa sapere che ci sarà un incontro tra il Sassuolo e il Valencia per il ritorno dell'attaccante in maglia neroverde.