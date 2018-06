Valencia, dirigenza in Spagna. Previsti nuovi contatti con la Juve per Cancelo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha fatto ritorno a Valencia la dirigenza del club bianconero, dopo i summit italiani. Mateu Alemany e Pablo Longoria, rispettivamente direttore generale e direttore dell'area tecnica, sono atterrati in Spagna nel pomeriggio di ieri, riporta Superdeporte. Resta viva l'ipotesi Joao Cancelo alla Juventus ma non ci sono accordi siglati e per questo, come già raccontato nella giornata di ieri, resiste l'ipotesi Wolverhampton per il calciatore. Nei prossimi giorni, però, previsti ancora contatti con la Juventus.