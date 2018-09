Valencia, Marcelino: "Se limiteremo CR7 saremo più vicini alla vittoria"

Fonte: Inviato a Valencia

Il Valencia ritrova Cristiano Ronaldo, questa volta con la maglia della Juventus, ma sempre da avversario come negli anni del Real. Il tecnico Marcelino, in conferenza stampa, ha parlato così del portoghese: “Abbiamo affrontato spesso Cristiano, non dobbiamo avere paura. E la sua presenza non cambierà il nostro atteggiamento, penseremo a una prestazione collettiva e se riusciremo a limitarlo ovviamente saremo più vicini alla vittoria. Ci preoccupa più il potenziale complessivo della Juventus".