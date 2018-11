Valencia, Mina: "Tifosi con noi fino alla morte. Juve, dobbiamo vincere"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Santi Mina, attaccante del Valencia che ha realizzato una doppietta nell'ultimo match di Liga contro il Rayo Vallecano, ha rilasciato una intervista al sito ufficiale del club spagnolo per parlare del match di questa sera contro la Juventus valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: "Giocheremo in un grande stadio contro un grande rivale, ma sappiamo che possiamo far loro del male e ottenere una grande vittoria. La squadra arriva da un buon momento, sta giocando bene, abbiamo vinto facilmente durante il fine settimana e questo ci aiuterà ad affrontare questa gara con il massimo entusiasmo e voglia di vincere".

Il Valencia quest'oggi all'Allianz Stadium dovrà conquistare i tre punti, altrimenti il secondo posto nel raggruppamento H potrebbe sfumare già con un turno d'anticipo: "Quelli di noi che scenderanno in campo sono ottimisti al 100%, sappiamo che tutti i valenciani saranno con noi fino a morte, sono i primi a fidarsi di noi e possiamo ottenere un buon risultato qui. Pensiamo solo a noi stessi, come una squadra e un grande gruppo, dobbiamo scendere in campo e divertirci perché questi match non si giocano ogni giorno e giocano un ruolo importante nel rappresentare il Valencia in Europa".