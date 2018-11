Valencia, Neto sulla Juve: "Fortissimi, ma ci serve un risultato positivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neto, portiere del Valencia, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro la Juventus, sua ex squadra: "E' una partita difficile contro una squadra molto forte. Conosciamo le nostre qualità e sappiamo cosa possiamo mettere in pratica, la cosa più importante in questo momento è essere concentrati su noi stessi. Vogliamo ottenere un risultato positivo. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni, a Torino ho tanti amici, ho sentito Dybala e Cuadrado. Spero il risultato possa essere positivo per noi".