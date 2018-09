Valencia non può stare peggio: perché Juve deve temere Marcelino & Co

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Peggio di così, il Valencia non si poteva presentare alla sfida con la Juventus. Incerottato con almeno due assenze decisive. Senza vittoria in campionato, con i giocatori chiave fuori forma, a partire dal capitano Parejo. Senza aver deciso chi sia il partner d’attacco di Rodrigo, perché di gol da quelle parti nemmeno l’ombra. Peggio di così, alla prima in Champions, il Valencia non poteva arrivare. E questo è il motivo per cui la Juve non deve sottovalutare gli spagnoli.

Marcelino ha rifiutato il ruolo per molti già scritti di vittima sacrificale all’altare dei bianconeri e del Manchester United: sarà la prima in Champions, per il tecnico dei Pipistrelli; ma il ruolo di terzo incomodo non lo accetta. Nessuna marcia indietro sul proprio credo tattico, 4-4-2 o muerte, nonostante la necessità di un raggio di sole nel buio che ha caratterizzato la squadra valenciana.

Al Mestalla serve una vittoria. Almeno, serve dare al pubblico un motivo per continuare a credere in questa squadra. Gli stimoli non mancano: il ritorno di un avversario, Cristiano Ronaldo, che finire odiato è dire poco. A Valencia tifano Valencia e simpatizzano Barcellona: l’antipatia per Madrid la percepisci un po’ ovunque per le strade, anche nella tendenza a scrivere e parlare in catalano, la lingua dell’indipendentismo che però qui nessuno parla davvero. Sarà come se CR7 vestisse ancora la camiseta blanca, assicurano da queste parti. Uno stimolo in più, qualora ve ne fosse bisogno: il Valencia ha voglia e soprattutto bisogno di riscattare un avvio di stagione da incubo. Ragion per cui Allegri & Co non devono fidarsi affatto dell’immagine di un Valencia abulico, dolente e infortunato. Tanto più se in campo riecheggerà, come farà, l’urlo del Mestalla, dodicesimo e all’occorrenza anche tredicesimo uomo della squadra più deludente di questa prima parte di Liga.