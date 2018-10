Valverde: "Icardi grande giocatore. Messi? Ci mancherà il migliore al mondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, sull'Inter a Sky Sport 24. "L'Inter è una formazione di carattere, che cerca di fare la partita, che è in un momento di forma incredibile con sette partite in serie positiva. Hanno buon morale dopo il derby, inoltre. Noi senza Messi? Quel che si può perdere non avendo il migliore del mondo in campo... Però siamo una squadra, possiamo sopperire alla sua assenza. Giocheremo a casa, senza Leo, ma possiamo fare bene e ci giochiamo pure il primo posto nel gruppo. Icardi? E' un grande giocatore, il più importante dell'Inter. Lo sta dimostrando, è un attaccante che fa reti importanti. Per il futuro non possiamo sapere niente: adesso gioca in una rivale, nient'altro. Gli faccio gli auguri, ma dalle gare dopo le nostre".