© foto di Federico De Luca

Il dg dell'Ajax Edwin van der Sar, presente all'"European Golden Boy" a Torino, ha parlato così a Sky Sport dell'obiettivo bianconero Matthijs de Ligt e del suo ritorno in Italia: "È sempre un piacere tornare a Torino. Ho vissuto un bel periodo alla Juventus, prima del mio trasferimento al Fulham e poi al Manchester United".

Su Matthijs de Ligt: "È un calciatore importante, cresciuto nel nostro settore giovanile. Oggi è il nostro capitano e siamo contenti di lui".

Sul sorteggio di Champions col Real Madrid: "Agli ottavi sono tutte grandi squadre. Peccato però per non aver ritrovato la Juventus, mi sarebbe piaciuto affrontarla da ex".