Van Gaal: "Ricevuta offerta irrinunciabile". In UK ipotizzano da ct azzurro

Il periodo di pausa di Louis Van Gaal sta per finire. Il tecnico olandese ex Manchester United ha parlato a Dutch TV della sua situazione: "Ho ricevuto diverse offerte di lavoro. In particolare una è di quelle che non si possono rifiutare", le sue parole. Nessun dettaglio in più, ma secondo Sky Sport UK Van Gaal sarà presto alla guida di una non meglio specificata Nazionale. E fra le ipotesi paventate dall'emittente britannica ci sono, a sorpresa, Stati Uniti e soprattutto Italia.