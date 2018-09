VAR, non solo polemiche. In Samp-Inter la tecnologia è servita

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo tante polemiche in questo inizio di stagione, il VAR torna a far parlare di sè. Questa volta in termini positivi, fortunatamente. Perché nella sfida fra Sampdoria e Inter, vinta dai nerazzurri nei minuti di recupero grazie a Marcelo Brozovic, la tecnologia è stata grande protagonista. Sia nel primo che nel secondo tempo. Perché l'arbitro Guida, prima del gol vittoria del croato, aveva 'portato' l'Inter in vantaggio già in due occasioni. E in entrambe è stato puntualmente corretto dal VAR. Il primo caso nella prima frazione, sul gol di Nainggolan. Rete inizialmente convalidata, salvo poi cancellare tutto dopo alcuni minuti di attesa per un fuorigioco reale di Icardi a inizio azione. Stesso copione, seppur con protagonisti e situazioni diverse, nella ripresa. La rete, bellissima, di Asamoah era stata convalidata. Ma anche in questo caso il VAR ha costretto l'arbitro a tornare sui suoi passi visto che in precedenza il cross di D'Ambrosio era partito con la palla che aveva superato la linea di fondo. E, almeno per una volta, le polemiche sul VAR non saranno così accese come in passato.