Vecino porta la storia a San Siro: vantaggio Inter in pieno recupero

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Matias Vecino porta in vantaggio l'Inter all'esordio in Champions League: Tottenham rimontato nel giro di dieci minuti e dopo Icardi ci pensa il centrocampista ex Fiorentina a ribaltare il vantaggio degli Spurs. Colpo di testa dell'uruguaiano su torre di De Vrij, Vorm rimane inchiodato sulla linea e i nerazzurri sono in vantaggio.