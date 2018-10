Ventura e il problema del Chievo: "Ho sbagliato io, serve più rabbia"

© foto di www.imagephotoagency.it

"È una partita che non si può neppure commentare, dopo cinque minuti si capiva che non c'era possibilità". Nelle dichiarazioni del post-partita, Gian Piero Ventura fa subito centro: il Chievo, oggi contro l'Atalanta, non ha giocato, per quanto caustico possa sembrare. "Rabbia e determinazione", queste le caratteristiche che l'ex ct della Nazionale ha detto di dover enfatizzare nelle prossime sfide: "Sicuramente ho sbagliato io a partire dal gioco". Un mea culpa che dice tanto, e lascia aperto uno spiraglio: la diagnosi c'è, ora spetta al dottor Ventura individuare la terapia per il suo Chievo.