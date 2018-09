Ventura sulla Svezia: "Non comprerò più mobili all'Ikea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'io Sport": "E' difficile smaltire perché ciò che è successo è qualcosa di epocale. E' un discorso però ormai chiuso perché ho voglia di ripartire aprendone uno nuovo. Io sono da sempre un tifoso della Nazionale, perché l'azzurro è un valore che pesa. La guarderò con grande passione e tifo, sperando che Mancini possa avere il tempo di lavorare col materiale che c'è. Se incontra uno svedese per strada cosa fa? Non cambio certo marciapiede, ma non vado più a comprare mobili all'Ikea".