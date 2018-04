Ventura: "Voglio tornare. Sarri? In Italia il risultato è tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta ulteriori dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Giampiero Ventura ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'ex ct, che ha fatto sapere di volersi rimettere in gioco quanto prima, s'è espresso così su Maurizio Sarri, allenatore del Napoli: "De Laurentiis fa bene a continuare con Sarri anche se molto dipenderà dagli stimoli di quest'ultimo e dai programmi del club perché fisiologicamente le ambizioni aumentano dopo un campionato come questo e la rosa andrebbe leggermente ampliata. A Sarri manca solo la vittoria di un titolo per il suo straordinario lavoro, ma in Italia il risultato purtroppo è tutto. Mio futuro? Ora ho voglia di rimettermi in gioco".