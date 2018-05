Verdi, l'arrivo di Saputo, i fischi: Donadoni, ombre su presente e futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I fischi dopo il ko contro il Chievo Verona. I litigi con i tifosi a Casteldebole. Bentornato, Joey Saputo. Che atterrerà tra una settimana a Bologna per fare il punto sulla grigia stagione degli emiliani, salvi come da progetto ma non con le tempistiche preventivate e, soprattutto, senza mai guardare la classifica con il naso all'insù. E' questa mediocrità che i sostenitori del Bologna stanno mal digerendo, seppur l'incontro-scontro con Roberto Donadoni non sia certo il migliore e il più elegante dei modi per dimostrarlo. L'ex commissario tecnico azzurro pareva destinato a una certa conferma ma gli ultimi lumi potrebbero aver frenato gli intenti dell'allenatore. Che, con Saputo, parlerà anche delle intenzioni della società: quel che sarà di Simone Verdi, gioiello di casa Bologna, segnerà anche il passo del futuro di Donadoni. Cederlo, seppur a cifre importanti, sarebbe la fotografia del mantenimento di un normale status quo. Un ciclo che si riproporrebbe: partenze, acquisti, giovani, tasselli che andrebbero però a comporre un puzzle che nell'immaginario della tifoseria, e pure dell'allenatore, viene smontato ogni volta ai blocchi di partenza. Per questo l'addio non è certo da scartare come ipotesi e opzione. Anzi.