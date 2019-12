Veretout: "Fonseca grande allenatore. Con l'Inter vogliamo far bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter: "L'Inter è prima in classifica, noi siamo quarti e abbiamo vinto tre partite di fila, andremo a Milano cercando di fare grande prestazione".

Cosa ti ha colpito dell'Inter?

"È una grande squadra, è in testa. Hanno fisicità, tanti giocatori forti come Lautaro e Lukaku, Ci vorrà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo".

Tra i protagonisti potrebbero esserci anche Pellegrni e Zaniolo.

"Sono importanti per noi. Nicolò ha grande fisico, Pellegrini è bravissimo palla al piede".

Hai avuto un grande impatto. Te lo aspettavi?

"So che devo lavorare e dare il massimo per la squadra. Voglio aiutare i compagni e provare a vincere tutte le partite. Difetti? Ce ne sono, ma il mister mi aiuta a correggerli. Mi alleno e faccio il massimo per crescere".

Ti piace lavorare con Fonseca?

"Mi piace il suo sistema di gioco, c'è molto possesso. E poi gestisce bene lo spogliatoio. Per me è un grande allenatore, ci aiuta a crescere".

L'obiettivo è la Champions League?

"Dobbiamo continuare così, come abbiamo fatto nella prima parte della stagione. E dobbiamo essere aggressivi e lottare in tutte le partite".

Come finisce Inter-Roma?

"Spero che sia una bella partita e che finisca con un risultato positivo per noi".