Veretout illude la Fiorentina, Florenzi regala l'1-1 alla Roma

Risultato finale: Fiorentina-Roma 1-1

La Fiorentina accarezza la vittoria, ma deve dividere la posta in palio con la Roma nel match del Franchi. 1-1 il risultato finale, con il gol di Veretout su rigore nella prima frazione e il pari giallorosso arrivato all'85' con Florenzi. Entrambe le squadre sono adesso a quota 16 punti in classifica, per la Fiorentina si tratta del secondo pari interno di fila dopo quello contro il Cagliari. Il terzo 1-1 consecutivo considerando anche quello di sette giorni fa a Torino contro i granata, identico risultato per la Roma lo scorso weekend a Napoli.

Le scelte di formazione - Mirallas è titolare al fianco di Simeone e Chiesa, mentre nel centrocampo viola trova spazio l'ex Gerson. Nella Roma sorprende l'esclusione di Cristante, con Pellegrini che arretra in mediana e lasciare la trequarti a Zaniolo, titolare a sorpresa alle spalle di Dzeko in compagnia di Under ed El Shaarawy.

Prima fase di studio - Gerson prova a colpire immediatamente la sua ex squadra, con una conclusione imprecisa. Risponde Dzeko con un pallonetto dopo un errore della difesa viola, ma Lafont non si lascia sorprendere. Ci prova poi il Cholito senza però trovare lo specchio della porta giallorossa, prima al 6' e poi al 17'. In mezzo, invece, la conclusione del Faraone capitolino respinta da Milenkovic e il colpo di testa di Fazio terminato a lato.

Dzeko sbaglia da due passi, Veretout firma l'1-0 - La Roma insiste e sfiora la rete al 20': lancio perfetto di Pellegrini a cercare il bosniaco, la cui conclusione ravvicinata termina oltre la traversa. Ringrazia Lafont, mentre la gara si sblocca al 32' con il rigore trasformato da Veretout. Proteste da parte dei giallorossi per il contatto tra Simeone e Olsen. Per l'arbitro Banti è penalty, che il portiere intuisce senza però neutralizzarlo.

Risposta giallorossa col palo - La Roma sembra non accusare il colpo e tre minuti dopo viene fermata dal palo, sulla punizione di Pellegrini leggermente deviata da Milenkovic. Poi è da applausi Lafont sull'anticipo ai danni di Dzeko nei pressi della porta toscana, con i viola avanti col minimo scarto al momento di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo.

Insiste la Roma in avvio ripresa, ma i viola non mollano - La formazione capitolina cerca il pari con Florenzi, bello il dialogo con Dzeko ma la conclusione dell'esterno viene deviata in corner. Zaniolo impegna poi il portiere avversario dal limite, situazione che spinge Pioli a modificare il quadro tattico inserendo Edimilson Fernandes per Mirallas al 54'. Il neoentrato sfiora la rete dal limite, successivamente Simeone manca incredibilmente l'appuntamento col pallone offerto da Chiesa a porta vuota.

Girandola di cambi - Kluivert prende il posto di El Shaarawy al 55', Cristante rileva Zaniolo mentre Pioli risponde con Fernandes per Mirallas e Dabo per Benassi. L'ultima sostituzione di Di Francesco è quella che vede l'inserimento di Schick per gli ultimi 17'. Fuori Under, poco dopo entra Pjaca per Simeone.

Florenzi pareggia i conti - Meglio la Fiorentina nella ripresa fino al minuto 85', quando Kolarov pennella un pallone al centro. Lafont esce in modo impreciso, la sfera termina sui piedi di Florenzi che firma l'1-1. I viola restano imbattuti in casa, ma con l'amarezza di non aver portato a termine il successo che sembrava alla portata fino a 5' dalla fine. La Roma, raggiunta nel finale domenica scorsa a Napoli, questa sera ha invece trovato il gol del pari nei minuti conclusivi. Un piccolo passo avanti per entrambe le formazioni, ma probabilmente il pari emerso al Franchi non accontenta nessuno.

di seguito il tabellino della gara:

Fiorentona (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, V. Hugo, Biraghi; Benassi (29'st Dabo), Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone (32'st Pjaca), Mirallas (7'st Fernandes). A disp: Dragowski, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Eysseric, Vlahovic, Sottil. All.: Pioli.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Jesus, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Under (29'st Schick), Zaniolo (21'st Cristante), El Shaarawy (11'st Kluivert); Dzeko. A disp: Mirante, Fuzato, Manolas, Marcano, Santon, Pastore, Coric. All.: Di Francesco.

Arbitro: Banti (Livorno).

Marcatori: 32' rig. Veretout, 40'st Florenzi.

Ammoniti: Nzonzi, Fazio, Pellegrini (R), Biraghi, Veretout, Vitor Hugo (F).