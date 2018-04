Veretout: "Non penso al mercato. Alla Fiorentina mi diverto"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, autore di una prova monstre e tripletta nell'ultimo turno contro la Lazio, ha commentato le voci di mercato, che lo vorrebbero sulla lista di Lione e Marsiglia, all'emittente transalpina SFR Sport, che gli aveva chiesto in particolare dell'OM: "Vedremo, ad ora non ci sto proprio pensando. Alla Fiorentina mi sto divertendo, abbiamo un obiettivo da raggiungere e cinque partite per farlo da qui a fine stagione. Quindi vedremo cosa succederà".