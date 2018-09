Veron incorona Sarri: "Grazia al suo gioco la Serie A è cambiata"

Bella intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC da Juan Sebastian Veron, ex campione argentino e attuale presidente dell'Estudiantes. Veron ha dimostrato di seguire ancora con particolare attenzione il calcio italiano e ha elogiato il lavoro svolto negli ultimi anni da Maurizio Sarri: Ho visto il suo gioco a Napoli e diciamo che in Italia ha cambiato la maniera di giocare. Il calcio italiano è stato sempre legato alla tradizione e il cambiamento è arrivato dopo. Per me allenatori come Sarri hanno dato una scossa, anche in Argentina parliamo di come ha giocato il Napoli e di come gioca il Chelsea".