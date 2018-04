Verona, Bagnoli: "Per raccogliere i risultati serve un gruppo unito"

Fonte: hellasverona.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Osvaldo Bagnoli, tecnico dello storico scudetto conquistato dal Verona nel 1984-85, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale degli scaligeri a margine della premiazione che ha sancito la sua entrata nella Hall of Fame del calcio italiano: "Sono onorato, da ex allenatore del Verona ma anche, ormai, dopo quarant'anni vissuti a Verona, da veronese. Lo Scudetto? Ho sempre detto che avevo a disposizione un gruppo di ragazzi che andavano d'accordo tra di loro. Ho capito, nella mia carriera da allenatore, che è quella la base indispensabile per fare dei grandi risultati".