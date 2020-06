Verona-Cagliari, le formazioni: Gunter e Veloso out, Juric sorprende. Zenga sceglie il 3-5-2

vedi letture

La Serie A torna anche al Bentegodi. Il Verona riprende la corsa all’Europa League, il Cagliari vuole invertire la rotta, affidandosi all’Uomo Ragno.

Ivan Juric sorprende tutti. Il tecnico croato sceglie Empereur al posto di Gunter per guidare la difesa. A centrocampo è Badu, e non Veloso, a fare coppia con Amrabat. C’è il centravanti: Di Carmine gioca in attacco, supportato da Verre e Borini.

Walter Zenga può finalmente esordire alla guida del Cagliari. Prima da allenatore dei sardi, senza Nainggolan e Joao Pedro, per l’ex portiere. Che manda i rossoblù in campo col 3-5-1-1: Pereiro agirà da trequartista a supporto di Simeone. Nandez (o Ionita, per questo dovremo attendere il fischio d’inizio) a destra e Pellegrini a sinistra a centrocampo. Cabina di regia affidata a Cigarini.

Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Cagliari.

Hellas Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Borini, Verre; Di Carmine. Allenatore: Ivan Juric.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro; Simeone. Allenatore: Walter Zenga