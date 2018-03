Verona, Caracciolo: "Vinto e sofferto da squadra vera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Caracciolo, difensore dell'Hellas Verona, autore del gol che ha regalato il successo ai suoi nel derby con il Chievo, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Verona: "Il derby è sempre una partita importantissima, dove la cattiveria non può mancare. Salvezza? Dobbiamo continuare così, queste due vittorie di fila ci hanno restituito ancora più energia e convinzione rispetto a qualche gara fa. Anche il nostro pubblico ci ha dato davvero una grande mano, per noi è una cosa molto importante. Fino alla fine della stagione sarà una battaglia continua dove dovremo cercare di fare punti in ogni partita. Vincere giocando da squadra ci aiuta moralmente a dare sempre di più, a partire dagli allenamenti in settimana. Il gol? Importante che sia utile per tutta la squadra, ha portato 3 punti fondamentali in un momento molto delicato e sono contento che tutto il gruppo ha voluto crederci fino alla fine. Esultanza? Era un urlo dove c'erano tanti sentimenti, dedico il gol alla mia ragazza che aspetta un bambino. Un pensiero va sicuramente a Davide Astori e a mio zio, oggi (ieri, ndr) sarebbe stato il suo compleanno"