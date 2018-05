Verona, Nicolas: "Buffon esempio per me. Futuro? Pronto a restare in B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Verona Nicolas David Andrade ha commentato così la sconfitta odierna con la Juventus e la retrocessione dei gialloblù: "C'è tanto rammarico per questa stagione, sappiamo tutti che avremmo potuto fare meglio, soprattutto nelle partite più importanti. Le qualità ce le abbiamo, ma probabilmente è stato un problema di mentalità, nessuno di noi è esente da colpe. Dobbiamo dimenticare quest'anno e prepararci al meglio per la prossima stagione, ripartendo con lo spirito di chi non vuole arrendersi mai. Il rigore? È sempre bello pararlo, ma oggi purtroppo non serviva a niente. Buffon? È stato uno dei miei esempi, per me sarà sempre un idolo. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e gli auguro il meglio. Il mio futuro? Sarei pronto a ripartire dalla Serie B con il Verona, sono in questa città da tanti anni, ma sono a completa disposizione della società". Lo riporta il sito ufficiale del Verona.