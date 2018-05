Verona, non solo Fares: anche Romulo e Nicolas possono partire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre a Mohamed Fares, il Verona potrebbe far partire altri due giocatori della attuale rosa. Si tratta del portiere Nicolas e soprattutto di Romulo. Il capitano ha il contratto in scadenza nel 2019 e un ingaggio molto elevato, per questo i dirigenti vedrebbero di buon occhio una sua cessione, con l'italobrasiliano che ha mercato all'estero. Diverso il discorso per il portiere: il contratto fino al 2020 lo lascia tranquillo, ma in caso di offerta interessante la società si siederà al tavolo delle trattative.