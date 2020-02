L’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha parlato a Sky Sport al termine della gara vinta contro la Juventus: “Stasera era una gara abbastanza difficile, abbiamo fatto un’impresa contro una squadra fortissima. Il pallone era pesante, ma sono contento, c’era uno stadio pazzesco e la Juve si meritava un’impresa del genere. Questa squadra ha un cuore grandissimo, non smette mai di stupire nemmeno me. Avevamo giocato tre giorni fa a Roma, quando siamo andati sotto non abbiamo mollato e ci abbiamo creduto. È il giusto premio perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile”.

Vorresti segnare meno e giocare di più?

“No, se continuasse così sarei felice, almeno mi riposo… Poi stasera sono davvero troppo felice, non ho visto la classifica ma credo che siamo sesti. Abbiamo fatto davvero qualcosa di pazzesco”.

Potete fare come l’Atalanta?

“Sicuramente non abbiamo un allenatore che molla. Chiaro che guardando la classifica ti viene voglia di sognare, noi vogliamo continuare così perché non vogliamo sicuramente fermarci”.