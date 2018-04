Verona, Pecchia: "Genoa? In campo con un solo obiettivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Fabio Pecchia, rilasciate ad hellasverona.it, alla vigilia di Genoa-Hellas Verona, 34a giornata della Serie A TIM 2017/18: "In queste ultime gare abbiamo speso molto, ma la condizione fisica generale della squadra è buona. Considerando anche i risultati di oggi pomeriggio contro il Genoa dovremo avere in mente un solo obiettivo, cercando di essere più concreti sotto porta. Fossati e Calvano? Sono felice di riaverli a disposizione, sono due giocatori in più a centrocampo, ma dovrò valutare la loro condizione. Danzi? Sono contento della sua prestazione contro il Sassuolo, non era semplice scendere in campo per un ragazzo della sua età ma avevo piena fiducia in lui. Domani dovranno essere tutti concentrati e farsi trovare pronti, sarà una partita importante e delicata, sono convinto che chi giocherà non deluderà le aspettative. Il Genoa? Loro sono fuori dalla zona calda da diverso tempo e per questo sono più tranquilli, ma dobbiamo pensare soltanto alla nostra situazione e a fare risultato domani sera".