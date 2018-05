Verona, Pecchia: "Non è ancora il caso di rischiare Kean"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico dell'Hellas Verona, Fabio Pecchia, ha parlato anche della batteria dei suoi attaccanti. "Kean non convocato? In settimana ha lavorato in parte con la squadra, ma non credo che sia il caso di rischiare in questo momento. Oltre a lui in attacco abbiamo Matos, Petkovic e Cerci, dispiace che quest'ultimo non abbia potuto dare alla squadra tutta la sua esperienza nel corso della stagione".