Verona, Pecchia sul ko di Kean: "L'augurio è riaverlo prima del finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Fabio Pecchia, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato anche di Moise Kean e del suo infortunio. Ecco quanto riporta TuttoHellasVerona.it. "Dobbiamo rispettare i tempi stabiliti, il nostro augurio è averlo con noi prima del finale di stagione. Da parte nostra abbiamo tutta l’intenzione di tenerlo sotto osservazione per farlo recuperare quanto prima. Moise ha caratteristiche diverse rispetto a Bruno Zuculini o Matos, resta il fatto che dobbiamo fare risultato, quindi con un giocatore o con l’altro dobbiamo cercare di fare bene. Il modulo per me non è mai stato un problema, di partita in partita preparo il gruppo e devono farsi trovare tutti a disposizione, così posso scegliere chi ha la condizione migliore per quella determinata partita. La scorsa settimana, Felicioli è entrato in campo e dopo sette mesi ha fatto benissimo, domani se sarà titolare o meno non so, però sono sicuro che in ogni caso farà una prestazione positiva. Le partite passate bisogna lasciarle alle spalle, sono chiuse e dobbiamo guardare avanti. A questo punto del campionato non si possono fare calcoli, dobbiamo affrontare le partite con il massimo dell’attenzione, abbandonando quello che è successo."