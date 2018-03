Verona, Romulo: "Nazionale italiana un rimpianto ma non ci penso più"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista rilasciata a L'Arena, il difensore del Verona Romulo ha parlato anche dell'opportunità avuta con la nazionale italiana con Prandelli: "Un rimpianto ma non ci penso più. Piuttosto mi dispiace per la Nazionale. L’Ho vista con l’Argentina ma non puoi dare un giudizio. L’Italia è ancora sotto choc per l’eliminazione. Inspiegabile davvero" sottolinea Tuttohellasverona.it.