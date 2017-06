Verratti bomba: "O il PSG fa una grande squadra o me ne vado"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha parlato della sua posizione in seno al Paris Saint Germain, dopo l'offerta - rifiutata - di 75 milioni di euro proveniente dal Barcellona. "Premesso che non devo andare via a tutti i costi, voglio vedere se stavolta fanno davvero una grande squadra. Nel caso, sarò contento di restare. Ogni anno lo dicono, ma poi abbiamo visto i risultati. Le promesse non bastano. Se invece il PSG, con Henrique, mantiene quello che dice, allora sarò ben contento di rimanere. Neymar? Sarebbe incantevole.